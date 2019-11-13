انتخاب مصرية الأصل رئيسة مشاركة لكتلة اليسار في البرلمان الألماني

المانيا – انتخب أعضاء حزب اليسار الألماني المعارض، اليوم الثلاثاء، رئيسين مشتركين لكتلتهما البرلمانية في البرلمان الألماني “بوندستاغ”.

وبقي السياسي المخضرم ديتمار بارتش (61 عاما) في منصبه كرئيس مشارك للكتلة البرلمانية، وحلت أميرة محمد علي، وهي ألمانية والدها مصري الأصل، محل ساره فاغنكنشت (50 عاما) كرئيسة مشاركة للكتلة أيضا.

وقد اختار الأعضاء أميرة محمد علي (39 عاما) كرئيسة من النساء على حساب زميلتها كارن لاي، وبلغت نسبة التأييد لأميرة محمد علي 52.2 في المائة، بينما حصلت لاي على 42 في المائة فقط.

يشار إلى أن أميرة محمد علي ولدت في هامبورغ شمال ألمانيا عام 1980 لأب مصري وأم ألمانية، وتعيش منذ أعوام طويلة في مدينة أولدنبورغ بولاية سكسونيا السفلى، وتعمل محامية ومتحدثة باسم الكتلة البرلمانية لحزب اليسار عن شؤون حماية الحيوان وحماية المستهلك. كما أنها نائبة بالبرلمان الألماني “بوندستاغ” منذ عام 2017.

المصدر: وكالات