البرازيل – وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العاصمة البرازيلية برازيليا للمشاركة في قمة مجموعة “بريكس” التي تضم كلا من روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا.

وفي إطار القمة سيلتقي رؤساء الدول الخمس بأعضاء مجلس الأعمال التابع لـ “بريكس” وإدارة البنك الجديد للتنمية، وسيبحثون مسائل الاستقرار والأمن الإقليمي وقضايا الاقتصاد العالمي والتجارة والقطاع المالي.

وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، إن الرئيس بوتين سيقدم رؤيته للمهام الماثلة أمام “بريكس” وتقييماته للأوضاع على الساحة الدولية و”أعمال الولايات المتحدة الرامية إلى تدمير المنظومة العالمية للرقابة على الأسلحة” وسيفصح عن المواقف الروسية من تسوية النزاعات الإقليمية، بما في ذلك الخطوات الروسية في سوريا. وسيتحدث عن ضرورة تعزيز التنسيق بين دول مجموعة “بريكس”.

ومن المقرر أن يعقد بوتين على هامش القمة لقاءات ثنائية مع كل من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي جاير بولسونارو.

ومن المتوقع أن يبحث بوتين مع بولسونارو الوضع في بوليفيا وغيره من القضايا الدولية.

جدير بالذكر أن روسيا تتولى رئاسة مجموعة “بريكس” اعتبارا من 1 يناير 2020.

المصدر: RT، وكالات