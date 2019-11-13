العراق – أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية مايك بومبيو، حث رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، في اتصال هاتفي على معالجة مطالب المتظاهرين.

وجاء في بيان للمتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، اليوم الثلاثاء، أن بومبيو “شدد على أن المظاهرات السلمية عنصر أساسي لجميع الديمقراطيات” واستنكر عدد القتلى من بين المتظاهرين والأنباء عن اختطاف محتجين.

وأضاف البيان أن “الوزير بومبيو حث رئيس الوزراء عبد المهدي على اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة المطالب الشرعية للمحتجين من خلال تفعيل الإصلاحات ومحاربة الفساد”.

وأكد بومبيو دعم الولايات المتحدة “لعراق قوي ومزدهر ذي سيادة”، وعزم واشنطن على مواصلة دعم القوات الأمنية العراقية في محاربة “داعش”.

المصدر: RT