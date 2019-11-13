موسكو – افاد البنك المركزي الروسي، الثلاثاء، إن فائض الحساب الجاري تراجع 26.5 بالمئة على أساس سنوي، في الشهور العشرة الماضية من 2019.

وأضاف المركزي الروسي في بيان اليوم، أن فائض الحساب الجاري تراجع إلى 65.1 مليار دولار، في الفترة بين يناير/ كانون الثاني – أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

ويقصد بحساب المعاملات الجارية صافي تعاملات الصادرات والواردات من السلع والخدمات.

وحسب البيان، تراجع فائض الحساب الجاري من 88.6 مليار دولار في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2018.

وأرجع البيان تراجع فائض الحساب الجاري، إلى انخفاض فائض التجارة الدولية في البضائع نتيجة لانخفاض صادرات الوقود ومنتجات الطاقة.

الأناضول