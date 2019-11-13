“حماس”: اغتيال أبو العطا محاولة من نتنياهو للهروب من أزماته

“حماس”: اغتيال أبو العطا محاولة من نتنياهو للهروب من أزماته

فلسطين – اكد أسامة حمدان، أحد قياديي “حماس”، إن هناك أهدافا تكتيكية إسرائيلية، من اغتيال القيادي في “سرايا القدس” بهاء أبو العطا، منها محاولة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الهروب من أزماته.

وأشار حمدان، إلى أن نتنياهو، يحاول الهروب من أزماته القضائية والسياسية الداخلية، باتباع سياسة أمنية جديدة.

وقال: “الاحتلال يريد توجيه رسائل، إلى محور المقاومة الذي تتعاظم قوته في المنطقة”.

وأكد حمدان، أن “غرفة العمليات المشتركة” ستقرر “كيفية الرد على الاحتلال ومن الطبيعي أن يكون الرد الأولي من سرايا القدس”.

وشدد القيادي الفلسطيني، على أن “المقاومة لن تسمح بأي نوع من الاستفراد بأي فصيل فلسطيني، وهناك وحدة بين الأجنحة العسكرية.

وقال: “ما يجري في الميدان تحدده المقاومة، وستتخذ القرارات الصائبة في كيفية إدارة هذه الجولة”.

وأضاف: “إسرائيل ستندم إذا أقدمت على حرب مفتوحة، والمقاومة تريد تثبيت قواعد الاشتباك”.

وختم حمدان كلامه بالقول: “سنخرج من هذه الجولة بانتصار جديد، وسنثبت قواعد الاشتباك ونوقف سياسة الاغتيالات”.

المصدر: RT