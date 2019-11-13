أبوظبي – هبطت 6 بورصات عربية في نهاية تداولات، الثلاثاء، رغم صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية، لكن غياب المحفزات وتراجع أرباح بعض الشركات عكر صفو المتعاملين.

وبحلول الساعة (12:40 ت.غ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يناير/ كانون الثاني بنسبة 0.47 بالمئة أو 29 سنتا إلى 62.47 دولارا للبرميل.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 0.4 بالمئة أو 23 سنتا إلى 57.09 دولارا للبرميل

وجاءت بورصة قطر في صدارة الأسواق الخاسرة، مع هبوط مؤشرها الرئيس بنسبة 0.75 بالمئة إلى 10226 نقطة، مع هبوط سهم “قطر الوطني” بنسبة 1.38 بالمئة و”صناعات” بنسبة 0.88 بالمئة.

وتراجعت بورصة مصر مع انخفاض مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.68 بالمئة إلى 14669 نقطة بضغط عمليات بيعية للمؤسسات الأجنبية

ونزلت بورصة مسقط بنسبة 0.47 بالمئة إلى 4053 نقطة، مع هبوط أسهم “صناعة الكابلات” بنسبة 19.7 بالمئة و”بنك ظفار” بنسبة 2.34 بالمئة و”البنك الوطني” بنسبة 2.12 بالمئة.

وهبطت بورصة البحرين بنسبة 0.37 بالمئة إلى 1510 نقطة، مع انخفاض أسهم “مؤسسة ناس” بنسبة 7.2 بالمئة و”الأهلي المتحد” بنسبة 2.5 بالمئة و”جي أف اتش” بنسبة 0.86 بالمئة.

وفي الإمارات، انخفضت بورصة دبي بنسبة 0.42 بالمئة إلى 2662 نقطة، مع تراجع أسهم “أرابتك” بنسبة 2.24 بالمئة و”الإمارات دبي الوطني” بنسبة 2.21 بالمئة و”داماك” بنسبة 0.96 بالمئة.

وهبطت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.24 بالمئة إلى 5075 نقطة، مع تراجع أسهم “طاقة” بنسبة 4.6 بالمئة و”الدار” بنسبة 1.3 بالمئة و”أبوظبي الأول” بنسبة 0.52 بالمئة.

في المقابل، ارتفعت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع صعود مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 0.74 بالمئة إلى 7981 نقطة، بدعم مكاسب الأسهم الكبرى في قطاع المصارف والبتروكيماويات.

وزادت بورصة الأردن بنسبة 0.21 بالمئة إلى 1809 نقطة، مع تراجع أسهم “حديد الأردن” بنسبة 3.3 بالمئة و”دار الدواء” بنسبة 1.7 بالمئة و”جوبترول” بنسبة 0.61 بالمئة.

وفي الكويت، صعد المؤشر الأول بنسبة 0.04 بالمئة إلى 6259 نقطة، بينما انخفض المؤشر العام بنحو 0.22 بالمئة إلى 5730 نقطة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

السعودية: بنسبة 0.74 بالمئة إلى 7981 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.21 بالمئة إلى 1809 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.04 بالمئة إلى 6259 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

قطر: بنسبة 0.75 بالمئة إلى 10226 نقطة.

مصر: بنسبة 0.68 بالمئة إلى 14669 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.47 بالمئة إلى 4053 نقطة.

دبي: بنسبة 0.42 بالمئة إلى 2662 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.37 بالمئة إلى 1510 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.24 بالمئة إلى 5075 نقطة.