إلى الفنان الكبير و الصديق الحقيقي و المحترم رامي جمال يا حبيبي أنت فنان كبير و محبوب و ليك قيمتك و كل الناس بتحبك و مفيش حاجه هتعطلك عن نجاحك ، و تعبك دا لاهو مؤذي ولا مُعدي و كل الناس جواها تعب في منه اللي ظاهر و في منه اللي مش ظاهر حتى لو كان تعب نفسي أو مادي كل شخص جواه وجع من حاجه معينه المهم أننا نبص و نتعلم من اللي ظروفهم أصعب مننا و رغم كدا عندهم صبر و بينجحوا في الإختبار و بيقولوا الحمدلله و مكملين و عندهم إراده و بينجحوا أكتر من الأول لازم تكمل نجاح يا رامي و شيل أي هلاوس من دماغك و إوعى تخبي نفسك اللي بيحبك بيحبك لشخصك و فنك صدقني دي حاجه عاديه يا رامي والله ملهاش أي تأثير لا عليك ولا على جمهورك بالعكس بقى أنت أكيد شايف الناس كلها طيبين أزاي و نفسهم يفرحوك و بعدين إفتكر إن مايكل چاكسون جاله نفس اللي جالك و بقى أسطوره مبتتكررش خااااالص وانت فنان و عارف …أنا واثق إنك مؤمن و بتحمد ربنا و هتقوم و هتكمل و هفكرك قدام كل الناس اللي شايفه كلامي إنك هتنجح أكتر و أكتر و ربنا هيكرمك أجمل كرم و هتشوف قريب بحبك يا رامي 💪🏼💪🏼💪🏼💪🏼💪🏼🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹💪🏼💪🏼💪🏼🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 @ramygamalmusic