مصر – منذ أن أعلن الفنان رامي جمال إصابته بمرض البهاق تفاعل الكثير من نجوم الفن معه ودعموه بنشر رسائل على حساباتهم بمواقع التواصل تؤكد تضامنهم معه وتشجعه على الاستمرار في حياته المهنية دون خجل أو خوف.
ونشر الفنان تامر حسني رسالة لرامي عبر حسابه على إنستغرام، قال فيها: “إلى الفنان الكبير والصديق الحقيقي والمحترم رامي جمال يا حبيبي أنت فنان كبير ومحبوب وليك قيمتك وكل الناس بتحبك ومفيش حاجه هتعطلك عن نجاحك، وتعبك دا لا هو مؤذي ولا مُعدي وكل الناس جواها تعب في منه اللي ظاهر وفي منه اللي مش ظاهر حتى لو كان تعب نفسي أو مادي كل شخص جواه وجع من حاجة معينة”.
وأضاف: “المهم إننا نبص ونتعلم من اللي ظروفهم أصعب مننا ورغم كدا عندهم صبر وبينجحوا في الاختبار وبيقولوا الحمد لله ومكملين وعندهم إرادة وبينجحوا أكتر من الأول لازم تكمل نجاح يا رامي وشيل أي هلاوس من دماغك وإوعى تخبي نفسك.. اللي بيحبك بيحبك لشخصك وفنك صدقني دي حاجة عادية يا رامي والله ملهاش أي تأثير لا عليك ولا على جمهورك بالعكس بقى أنت أكيد شايف الناس كلها طيبين أزاي ونفسهم يفرحوك”.
View this post on Instagram
إلى الفنان الكبير و الصديق الحقيقي و المحترم رامي جمال يا حبيبي أنت فنان كبير و محبوب و ليك قيمتك و كل الناس بتحبك و مفيش حاجه هتعطلك عن نجاحك ، و تعبك دا لاهو مؤذي ولا مُعدي و كل الناس جواها تعب في منه اللي ظاهر و في منه اللي مش ظاهر حتى لو كان تعب نفسي أو مادي كل شخص جواه وجع من حاجه معينه المهم أننا نبص و نتعلم من اللي ظروفهم أصعب مننا و رغم كدا عندهم صبر و بينجحوا في الإختبار و بيقولوا الحمدلله و مكملين و عندهم إراده و بينجحوا أكتر من الأول لازم تكمل نجاح يا رامي و شيل أي هلاوس من دماغك و إوعى تخبي نفسك اللي بيحبك بيحبك لشخصك و فنك صدقني دي حاجه عاديه يا رامي والله ملهاش أي تأثير لا عليك ولا على جمهورك بالعكس بقى أنت أكيد شايف الناس كلها طيبين أزاي و نفسهم يفرحوك و بعدين إفتكر إن مايكل چاكسون جاله نفس اللي جالك و بقى أسطوره مبتتكررش خااااالص وانت فنان و عارف …أنا واثق إنك مؤمن و بتحمد ربنا و هتقوم و هتكمل و هفكرك قدام كل الناس اللي شايفه كلامي إنك هتنجح أكتر و أكتر و ربنا هيكرمك أجمل كرم و هتشوف قريب بحبك يا رامي 💪🏼💪🏼💪🏼💪🏼💪🏼🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹💪🏼💪🏼💪🏼🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 @ramygamalmusic
وتابع: “وبعدين إفتكر إن مايكل چاكسون جاله نفس اللي جالك وبقى أسطورة مبتتكررش خالص وأنت فنان وعارف.. أنا واثق إنك مؤمن وبتحمد ربنا وهتقوم وهتكمل وهفكرك قدام كل الناس اللي شايفه كلامي إنك هتنجح أكتر وأكتر وربنا هيكرمك أجمل كرم وهتشوف قريب بحبك يا رامي”.
وكان رامي جمال كتب عبر حسابه الخاص على فايسبوك، يكشف حالته الصحية ومحاولاته لإخفاء أثار البهاق على جلده، مؤكداً انه لم يعد لديه إلا أن يعتزل الفن أو يتقبله الناس كما هو.
وسائل اعلام مصرية