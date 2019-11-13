مصر – منذ أن أعلن الفنان رامي جمال إصابته بمرض البهاق تفاعل الكثير من نجوم الفن معه ودعموه بنشر رسائل على حساباتهم بمواقع التواصل تؤكد تضامنهم معه وتشجعه على الاستمرار في حياته المهنية دون خجل أو خوف.

ونشر الفنان تامر حسني رسالة لرامي عبر حسابه على إنستغرام، قال فيها: “إلى الفنان الكبير والصديق الحقيقي والمحترم رامي جمال يا حبيبي أنت فنان كبير ومحبوب وليك قيمتك وكل الناس بتحبك ومفيش حاجه هتعطلك عن نجاحك، وتعبك دا لا هو مؤذي ولا مُعدي وكل الناس جواها تعب في منه اللي ظاهر وفي منه اللي مش ظاهر حتى لو كان تعب نفسي أو مادي كل شخص جواه وجع من حاجة معينة”.

وأضاف: “المهم إننا نبص ونتعلم من اللي ظروفهم أصعب مننا ورغم كدا عندهم صبر وبينجحوا في الاختبار وبيقولوا الحمد لله ومكملين وعندهم إرادة وبينجحوا أكتر من الأول لازم تكمل نجاح يا رامي وشيل أي هلاوس من دماغك وإوعى تخبي نفسك.. اللي بيحبك بيحبك لشخصك وفنك صدقني دي حاجة عادية يا رامي والله ملهاش أي تأثير لا عليك ولا على جمهورك بالعكس بقى أنت أكيد شايف الناس كلها طيبين أزاي ونفسهم يفرحوك”.

وتابع: “وبعدين إفتكر إن مايكل چاكسون جاله نفس اللي جالك وبقى أسطورة مبتتكررش خالص وأنت فنان وعارف.. أنا واثق إنك مؤمن وبتحمد ربنا وهتقوم وهتكمل وهفكرك قدام كل الناس اللي شايفه كلامي إنك هتنجح أكتر وأكتر وربنا هيكرمك أجمل كرم وهتشوف قريب بحبك يا رامي”.

وكان رامي جمال كتب عبر حسابه الخاص على فايسبوك، يكشف حالته الصحية ومحاولاته لإخفاء أثار البهاق على جلده، مؤكداً انه لم يعد لديه إلا أن يعتزل الفن أو يتقبله الناس كما هو.

وسائل اعلام مصرية