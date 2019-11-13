ليبيا – قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إن مجلس الأمن قد وصل الى حالة العقم، منددا بعدم قدرته على اتخاذ أي قرار بشأن ليبيا وأنه على الدول الكبرى الاتفاق حول الملف الليبي دون اتخاذ القرارات بدل الليبيين.

سلامة تساءل لدى حلوله ضيفا على برنامج “زوايا الأحداث” للقناة الإذاعية الأولى الجزائرية حول عدم دعوة الجزائر إلى مؤتمر برلين، مثمنا دور الجزائر في تسوية الملف الليبي أمام التحديات الأمنية التي تواجهها الجزائر على الحدود الليبية والتي تدفع جراءها تكلفة باهضة أمنيا وماليا.

ووصف سلامة مجلس الأمن الدولي بالعقيم، مستشهدا على ذلك بالعجز الذي يواجهه أمام ملفات كثيرة من بينها الملف الليبي الذي عجز بعد 14 اجتماعا عن الخروج بقرار حول القضية.

المبعوث الأممي دعا أعضاء مجلس الأمن الى ضرورة التوافق حول الملف دون اتخاذ القرار بدل الليبيين،مضيفا أن التوافق الليبي لارتباطاته الخارجية سيخرب بسهولة ما لم يحدث توافق دولي حول الملف.