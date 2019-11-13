ليبيا – رحب رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين محمد صوان بقرار خفض المجلس الرئاسي لمرتبات أعضائه،واصفاً إياها بـ”الخطوة التي يشكر عليها”.

صوان أكد في منشوره له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك” أمس الثلاثاء أن الرئاسي يستحق الإشادة والتشجيع ليكون انطلاقةً جادةً لترشيد الإنفاق في جهات أخرى كثيرة بدءًا بمجلسي النواب والدولة ومرورا بالثقب الأسود لهدر الأموال الليبية المتمثل في وزارة الخارجية ووصولا إلى باقي المؤسسات.

وطالب صوان بأن يتبع هذه البادرة مراجعة شاملة لجداول مرتبات الموظفين بكافة قطاعات الدولة بما يضمن تناسب الدخل مع العمل والمتطلبات المعيشية الحالية ويحقق الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية.