قائد الغزوات والمففخات في “داعش” في قبضة المخابرات العراقية

قائد الغزوات والمففخات في “داعش” في قبضة المخابرات العراقية

العراق – أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع العراقية اليوم الأربعاء، عن اعتقال “قائد الغزوات” في “داعش” ومسؤول تفجير المفخخات في محافظة نينوى شمالي البلاد.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن “اعتقال “قائد الغزوات” جاء بعملية نوعية جريئة نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة”.

وأضافت أن “عملية الاعتقال تمت بعد محاصرته في مخيم الجدعة بناحية القيارة بالموصل”.

وأشارت، إلى أن المعتقل “نفذ عدة “غزوات” بسيارات مفخخة استهدفت المواطنين في أقضية سنجار وتلعفر وناحية القيروان، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب أحكام المادة 4/إرهاب”.

المصدر: “واع”