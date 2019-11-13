بيونغ يانغ – أكدت بيونغ يانغ، أنها ترى في المناورات الأمريكية الكورية الجنوبية، خطوة “غادرة” تهدد أمنها القومي، حسبما نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن ممثل مجلس الدولة.

وقال ممثل مجلس الدولة في كوريا الشمالية: “اتخذت بيونغ يانغ، بناء على الاتفاقات التي تم التوصل إليها في وقت سابق، جميع التدابير الممكنة للحد من التوتر العسكري ولخلق جو من الثقة. ومع ذلك، لم تر كوريا الشمالية من الجانب الأمريكي، خطوات مماثلة، وتشعر بالخيانة”.

وأكد أن “بيونغ يانغ لم تعد تنوي التسامح مع الألاعيب المتهورة من جانب الولايات المتحدة، والتي قابلت النوايا الحسنة المقدمة إليها، بإجراءات تعادل الخيانة”.

ووفقا له، فإن بيونغ يانغ مستعدة للحوار، لكن في حالة الضغط، فهي مستعدة للتفاوض من موقع قوة، قائلا: “إذا لم يتغير الوضع الحالي، فستواجه الولايات المتحدة تهديدات خطيرة وستندم بشدة على الأخطاء التي ارتكبتها”.

المصدر: تاس