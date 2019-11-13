ليبيا – حذر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية من صبغة الكارموزين ذات اللون الأحمر القرمزي،موضحاً أن صبغة صناعية تتبع صباغات (azo) وتصنف حسب أنظمة الاتحاد الأوروبي بالرقم “E 122” ولها عدة أسماء ولكن من أشهرها (Azorubine) وتستخدم عادة للأغذية التي يتم معاملتها بالحرارة بعد التخمير.

المركز بيّن عبر مكتبها الإعلامي أن الصبغة تستخدم في العديد من الأطعمة مثل بعض أنواع المهلبية وخاصة ذات اللون الأحمر والمربيات وبعض أنواع المعلبات والجلي الهلام بالإضافة إلى شراب الورد وما يعرف بخليط الجيس كيك (cheesecake) وبعض المشروبات الغازية الحمراء.

وأضاف المركز أن صبغة الكارموزين من الصبغات المحظورة في أغذية الأطفال مفرطي النشاط كما تشير بعض الدراسات الحديثة إلى علاقة صبغات (الأزو) بسرطان المثانة إلا أن هذه الدراسات لم تتمكن من التأكيد على أن هذه الصبغة (E 122) تعد من الصبغات مسرطنة.

مركز الرقابة نوّه إلى أن كل من ليبيا والولايات المتحدة وكندا واليابان والنرويج والسويد تحظر وجود صبغة الكارموزين في الأغذية وخاصة الأطفال مفرطي النشاط، وتجري منذ عام 2007 العديد من المحاولات في المملكة المتحدة لحظر إضافة هذه الصبغة في المواد الغذائية وإزالتها طوعًا من منتجات.