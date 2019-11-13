المكسيك – اتهم الرئيس البوليفي المستقيل إيفو موراليس منظمة الدول الأمريكية بالتبعية للولايات المتحدة عقب اكتشافها “مخالفات جدية” أثناء الانتخابات الرئاسية التي جرت في بوليفيا يوم 20 أكتوبر.

وقال موراليس خلال مؤتمر صحفي له في العاصمة المكسيكية، اليوم الأربعاء، إن “منظمة الدول الأمريكية اتخذت قرارا سياسيا، وليس فنيا أو قانونيا”، مضيفا أن هذه المنظمة “تخدم الإمبراطورية الأمريكية الشمالية”، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

ودعا إيفو موراليس إلى حوار وطني في بوليفيا من أجل إنهاء العنف في البلاد.

وأضاف أنه سيعود إلى بوليفيا إن طلب الشعب ذلك.

وتعليقا على تولي نائبة رئيس مجلس الشيوخ جانين أنيز منصب الرئيسة المؤقتة للبلاد، قال موراليس إن تعيينها يؤكد وقوع الانقلاب في بوليفيا.

يذكر أن المكسيك منحت حق اللجوء للرئيس البوليفي إيفو موراليس بعد استقالته من منصبه التي جاءت بعد مطالبة الجيش بذلك على خلفية الاحتجاجات على النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية التي أظهرت فوز موراليس بولاية رئاسية رابعة على التوالي في الجولة الأولى من الانتخابات.

جدير بالذكر أن منظمة الدول الأمريكية قامت بالتأكد من نتائج الانتخابات الرئاسية في بوليفيا بطلب من حكومة موراليس، وذلك عقب اندلاع الاحتجاجات.

المصدر: رويترز