طوكيو – أعلنت شركة نيسان موتورز، ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان، الثلاثاء، تراجع صافي أرباحها بنسبة 73.5 بالمئة إلى 65.4 مليار ين ( نحو 600 مليون دولار) في النصف الأول من العام المالي 2019/ 2020.

كانت الشركة سجلت أرباحا بقيمة 246.3 مليار ين (2.25 مليار دولار) في نفس الفترة من العام المالي 2018.

ويبدأ العام المالي للشركة اليابانية، مطلع أبريل/نيسان حتى نهاية مارس/آذار من العام التالي.

وقالت الشركة في بيان أصدرته اليوم، إن العوامل الرئيسية وراء الانخفاض كانت خارجية مثل تقلبات أسعار الصرف، ونفقات الامتثال للقواعد التنظيمية، وزيادة تكاليف المواد الخام، إضافة إلى زيادة التكاليف المرتبطة بالجودة.

وأشار البيان إلى النصف الأول من العام المالي 2019، شهد انخفاض إجمالي حجم صناعة السيارات عالميا بنسبة 5.9 بالمئة إلى 43.85 مليون وحدة، بينما انخفضت مبيعات وحدة نيسان العالمية بنسبة 6.8 بالمئة إلى 2.50 مليون وحدة.

وتتوقع الشركة استمرار عدم اليقين الاقتصادي والتباطؤ في إجمالي حجم صناعة السيارات.

وللعام المالي الكامل 2019، خفضت نيسان توقعاتها لمبيعات سياراتها عالميا بنسبة 5.4 بالمئة تقديراتها السابقة إلى 5.24 مليون وحدة.

وخفضت الشركة توقعاتها لصافي أرباحها 35.3 بالمئة إلى 110 مليارات ين (نحو مليار دولار)، مقابل 170 مليار ين (1.55 مليار دولار) في تقديرات سابقة.

الأناضول