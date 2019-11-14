ليبيا – حذر عدد من الأطباء بالمنطقة الجنوبية من احتمالية انتشار مرض الملاريا بعد تسجيل إصابة حالة والاشتباه في الأخرى خلال الأيام الماضية.

الطبيب سالم عيسى بمستشفى برقن الشاطي قال في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الأربعاء إن المكتب الإعلامي حذر لمرات عديدة من تفشي مثل هذه الأمراض خصوصا في القرى والمناطق النائية البعيدة عن التواصل والاتصال.

وأوضح أنه تم تسجيل إصابة في منطقة ادري الشاطئ والاشتباه في حالات أخرى بسبها،متوقعاً ظهور عدد من الإصابات الأخرى بالمرض نتيجة انعدام الإجراءات الاحترازية للوقاية من المرض خاصة في قرى مثل قطه وتمسان وأدري وغيرها.

كما طالب بوجود سيارات رش المبيدات الحكومية وخروجها يوميا لرش الشوارع في الأحياء والمناطق النائية حتى لا تتكرر مأساة الشلمانيا التي انتشرت في مدينة تاورغاء.

الطبيب عيسى طالب بضرورة اتخاد المواطنين الليبيين الاحتياط بالابتعاد عن مستنقعات المياه الراكدة سواء كانت مياه عادية أم مياه صرف صحي وفي حال وجود برك مياه قريبة من المنزل يجب استدعاء الإخصائيين لرشها بالمبيدات ثم ردمها،مشدداً على ضرورة مراقبة الأطفال وغسل أجسادهم بمطهرات قوية التأثير للحفاظ على نظافة أجسادهم وضمان عدم اقتراب البعوض الناقل للمرض منهم.

هذا وأكد حسين غويلة مدير إدارة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس الأول تسجيل حالة واحدة مصابة بالملاريا في منطقة “ونزريك” ببلدية إدري جنوب غرب البلاد.

وتوقع غويلة ارتفاع نسبة المرض ووجود حالات أخرى خاصة بعد تسجيل حالات إصابة محلية وليس فقط حالات من الجنسيات الأفريقية الوافدة بسبب وجود المستنقعات وانتشار البعوضة الناقلة للمرض والحدود المفتوحة.

وكان عميد بلدية إدري إبراهيم الغول أكد في وقت سابق اكتشاف حالة إصابة بالملاريا في منطقة “ونزريك” لسيدة بالإضافة للاشتباه في إصابة سيدة أخرى من العائلة نفسها بالملاريا موجودة حاليا في مركز سبها.