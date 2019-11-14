فيينا – أعرب أمين عام منظمة “أوبك” محمد باركيندو اليوم، عن أمله بأن تتوصل الولايات المتحدة والصين لاتفاق يضع حدا للحرب التجارية، مشيرا إلى أن ذلك سيزيل “غيمة قاتمة” تخيم على سوق النفط.

وقال باركيندو للصحفيين على هامش فعالية للطاقة في أبوظبي، إنه من السابق لأوانه بحث القرار، الذي سيتخذه تحالف “أوبك+” في ديسمبر المقبل، ومن المبكر للغاية القول ما إذا كانت هناك حاجة لمزيد من التخفيضات.

وأكد أن “أوبك” وشركاءها من خارج المنظمة بحاجة لمواصلة العمل معا لتجاوز الضبابية، وهم ملتزمون بفعل ذلك.

وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن البلدين يقتربان من وضع اللمسات النهائية على الاتفاق، لكنه لم يذكر أي تفاصيل بشأن موعد أو مكان توقيعه.

وأصاب ذلك المستثمرين بخيبة أمل ودفع أسعار النفط للانخفاض خلال تعاملات اليوم، وسط مخاوف من أن تلقي الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم بظلالها على الطلب العالمي على الخام.

المصدر: “رويترز”