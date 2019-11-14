تشيلي – احتلت البطلة الأولمبية المصرية، ياسمين الجويلى، لاعبة منتخب “الفراعنة” للشابات للكاراتيه، المركز الأول في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة، لفئة وزن تحت 48 كغم.

وتصدرت النجمة المصرية التصنيف العالمي، بعد حصولها على المركز الأول، والميدالية الذهبية في بطولة العالم التي أقيمت في تشيلي مؤخرا.

وكانت ياسمين قد توجت بذهبية أولمبياد الشباب التي أقيمت في الأرجنتين، الصيف الماضي، لتصبح أول بطلة أولمبية في تاريخ مصر وإفريقيا.

كما تصدر المنتخب المصري للكاراتيه ترتيب التصنيف العالمي أيضا، بعد فوزه بالمركز الأول في بطولة العالم بتشيلي.

المصدر: وكالات