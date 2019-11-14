إسرائيل : سنلتزم بوقف إطلاق النار في غزة إذا التزم به الفلسطينيون

إسرائيل : سنلتزم بوقف إطلاق النار في غزة إذا التزم به الفلسطينيون

إسرائيل – أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، الخميس، أن إسرائيل ستوقف إطلاق النار، إذا أوقف الفلسطينيون الهجمات من قطاع غزة عبر الحدود.

ونفى كاتس أن تكون إسرائيل قد غيرت سياسة إطلاق النار بعدما طالبت جماعة الجهاد الإسلامي بالتهدئة.

وقال كاتس لإذاعة الجيش الإسرائيلي إنه “سيتم الرد على الهدوء بهدوء. لن تتردد إسرائيل في ضرب من يحاولون إيذاءها، من قطاع غزة أو من أي مكان آخر”.

يأتي ذلك بعدما أعلنت مصادر مصرية مسؤولة أنه تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في غزة، بدأ فجر اليوم الخميس برعاية مصرية.

ونقلت وكالة “أ ف ب” عن مصادر مطلعة، أن”اتفاق وقف إطلاق النار يأتي نتيجة لجهود مصر وأيدته الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك الجهاد الإسلامي”.

من جهة أخرى، قال نيكولاي ملادينوف، مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، إن “مصر والأمم المتحدة عملتا جاهدتين لوقف أخطر تصعيد في غزة”، مضيفا أن “الساعات والأيام القادمة ستكون حاسمة ويجب على الجميع إظهار أقصى درجات ضبط النفس والقيام بدوره لمنع إراقة الدماء”.

وشدد ملادينوف على أن “الشرق الأوسط لا يحتاج إلى مزيد من الحروب”.

وارتفعت حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية منذ يوم الثلاثاء الماضي وسط قطاع غزة، إلى 34 مواطنا فلسطينيا وإصابة أكثر من 111 آخرين.

المصدر: “رويترز”