ليبيا – أكد الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للبترول كلاوديو ديسكالزي أن السنوات العشر الماضية لم تواجه فيها الشركة أية مشكلات أمنية بمواقعها في ليبيا وذلك لأن الغاز أقل عرضة للهجمات مقارنة بالنفط.

ديسكالزي وفي تصريحات خاصة لوكالة “نوفا” الإيطالية اليوم الخميس على هامش توقيع اتفاقات مع حكومة لواندا في سفارة أنغولا بإيطاليا قال: “الفرق بيننا وبين الآخرين هو أننا لا نضطر إلى تصدير النفط لذلك نحن لسنا محصورين في المحطات لأن أنبوب هو كل ما يصل لإيطاليا ولكن قبل كل شيء يذهب إلى جميع الأماكن سواء كانت في الشرق أو الغرب أو الوسط الليبي،من أجل توليد الكهرباء”.

وأضاف ديسكالزي:”ولهذا السبب نحن أقل استهدافا لأن الغاز يهم أقل بكثير من النفط لذلك لا يمكنك إيقافه”.