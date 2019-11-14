سوريا – اكد وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إن انسحاب الجيش الأمريكي من منطقة كوباني (عين العرب) في شمال شرقي سوريا، قرب الحدود التركية، قد يستغرق “أسبوعا آخر أو نحو ذلك” كي يكتمل.

وأوضح إسبر في تصريح، أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستبقي على 600 جندي أمريكي في سوريا بعد الانسحاب الجزئي.

وأضاف أن بلاده لا تزال على دعمها لـ”قوات سوريا الديمقراطية”، التي يقودها الأكراد وتعتبرها تركيا جماعة إرهابية.

وقال: “ما زلنا شركاء لقوات سوريا الديمقراطية. مستمرون في تقديم المساعدة لهم”، مشددا على دور هذه القوات في المساعدة على منع ظهور تنظيم “داعش” مرة أخرى.

المصدر: رويترز