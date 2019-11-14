الهند – وفقا لإعلان مشترك مع المتجر الإلكتروني الهندي FlipKart، يبدو أن شركة Nokia ذاهبة لإطلاق أول تلفاز ذكي لها في الهند. سيتم تصنيعه بالكامل في الهند ومن المحتمل أن يقتصر على هذا السوق.

إلى حد الآن، كنا نعلم فقط بأن تلفاز Nokia الذكي القادم سيحصل على مكبرات للصوت من شركة JBL، ولكن حصل هذا التلفاز الذكي اليوم على شهادة من مكتب المعايير الهندية BIS مما أكد لنا قدومه مع شاشة بحجم 55 إنش وبدقة 4K Ultra HD.

ووفقا للتقرير، فسوف يعمل هذا التلفاز الذي سيبلغ حجمه كما قلنا سابقًا نحو 55 إنش بنظام Android 9 Pie وسيأتي مع متجر Google Play Store مسبقًا. وسيحتوي هذا التلفاز كذلك على تقنية التعتيم الذكي والتي يجب أن توفر تباينًا أفضل مع الأسود العميق بفضل الخوارزمية المطورة من قبل الشركة، على غرار ما تطلق عليه الشركات الأخرى التعتيم المحلي أو التعتيم الجزئي.

من المتوقع أن يتم إطلاق هذا التلفاز الذكي الجديد والذي من المرجح أن يحمل إسم Nokia TV في أوائل شهر ديسمبر المقبل، وينبغي أن يكون منافسًا قويًا للتلفزيونات الذكية التي أصدرتها شركات مثل OnePlus و Xiaomi و Motorola. إنتقال الشركات المصنعة للهواتف الذكية إلى قطاع التلفزيونات هو بالتأكيد تحول غير عادي للأحداث، ولكن هذه إحدى الطرق التي تستفيد بها هذه الشركات من السوق المتنامي لخدمات بث الأفلام والمسلسلات والبرامج التلفزيونية.

وكالات