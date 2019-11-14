لاهاي – وافق قضاة المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، على طلب من المدعين العامين بها بشأن فتح تحقيق في الجرائم المرتكبة ضد أقلية الروهنغيا المسلمة في ميانمار.

ومنذ 25 أغسطس/آب 2017، يشن الجيش في ميانمار ومليشيات بوذية، حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهنغيا في إقليم أراكان (راخين).

وأسفرت الجرائم المستمرة عن مقتل آلاف الروهنغيا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.

وقالت المحكمة، في بيان، “هناك أساس معقول للاعتقاد بأن أعمال عنف ممنهجة ربما ارتكبت وقد تصل لحد جرائم ضد الإنسانية على الحدود الميانمارية البنغالية”.

وأضافت: “نحن بالتالي سمحنا بإجراء تحقيق في الوضع”.

وأشارت المحكمة، إلى أنها تتمتع بالولاية القضائية على الجرائم المرتكبة جزئيا في بنغلاديش، وهي دولة عضو في المحكمة، إلا أن ميانمار ليست عضوا فيها.

ولم يصدر عن حكومتي ميانمار وبنغلاديش تعليق فوري على بيان المحكمة الدولية حتى الساعة (14:25 ت.غ).

الأناضول