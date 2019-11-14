ليبيا – التقى وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر أمس الأربعاء بعمداء بلديات طرابلس الكبري ومشاركة عدد من أعضاء لجنة أزمة النظافة العامة.

الاجتماع تم خلاله وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة الثباحت حول متابعة آلية نقل اختصاصات النظافة العامة لإجراءات المتخذة بالخصوص من قبل البلديات.

وتم التطرق للمعوقات والمختنقات التي تواجه البلديات حالياً من أجل تطوير الأداء كذلك تعزيز التعاون من البلديات والقطاع الخاص في مراحل التجميع والنقل والفصل المخلفات بما في ذلك المراحل النهائية للتجميع داخل المكبات المرحلية والنهائية.