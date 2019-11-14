ليبيا – أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن منطقة البحر المتوسط الموسع تعد ذات أهمية استراتيجية لإيطاليا.

مايو وفي حديثه عن ليبيا خلال جلسة إستماع مشتركة للجنتي الشؤون الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ أمس الأربعاء وفقاً لوكالة “نوفا” الإيطالية قال : “ترتكز سياستنا تجاه ليبيا على المبادئ الملزمة لسيادة البلاد وسلامة أراضيه والهدف النهائي استقراره وهو شرط لا غنى عنه لمواجهة التهديد الإرهابي ومنع تدفقات الهجرة غير الشرعية بالإضافة إلى حماية مصالحنا في مجال الطاقة”.

وأشار مايو إلى أن التحرك الإيطالي في ليبيا يرتكز على اتجاهين رئيسيين وهما تحقيق خفض تصعيد للنزاع الذي يمكن أن يؤدي إلى وقف لإطلاق النار واستئناف العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في اعتقاد راسخ بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية،على حد تعيبره.

هذا وأعلن دي مايو عن إجتماع لدول الجوار الليبي على هامش منتدى الحوار المتوسطي والمقرر أن هذا العام خلال الأيام (5-7) من ديسمبر المقبل.