عمان – انتزع منتخب العراق فوزا ثمينا من نظيره الإيراني، في الوقت القاتل للقاء الذي جمعهما، اليوم الخميس، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 وكأس آسيا 2023 بالصين.

وافتتح العراقي مهند علي التسجيل لبلاده بهدف مبكر، سجله في الدقيقة 11 من انطلاق صافرة البداية.

ورد اللاعب الإيراني، أحمد نور الله، بهدف التعادل، في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول.

واقتنص العراقي علاء عباس هدف الفوز الثاني “لأسود الرافدين” في الوقتل القاتل، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

ورفع العراق رصيده إلى 10 نقاط، وانفرد بصدارة المجموعة الثالثة (C)، متجاوزا بفارق نقطتين وصيفه البحريني، الذي سقط في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه منتخب هونغ كونغ.

في المقابل، توقف رصيد منتخب إيران عند 6 نقاط، وبقي في المركز الثالث.

المصدر : RT