تونس – اكد رئيس مجلس النواب التونسي، راشد الغنوشي، إن تشكيل الحكومة المقبلة سيأخذ بعين الإعتبار التوازنات الممكنة في البلد لإنتاج حكومة ذات قاعدة شعبية عريضة.

وأضاف الغنوشي أمس الأربعاء أنه من المحتمل ترشيح شخصية من النهضة لرئاسة الحكومة، وتابع: “سيكون من النهضة.. من الصف الأول أو من الصف العاشر.. من أصدقاء النهضة.. لن يكون خارج هذه الدائرة”.

وحول إمكانية تغير موقفهم واحتمال عدم تمسكهم بمرشح لرئاسة الحكومة من النهضة، قال الغنوشي: ”الأغبياء هم الذين لا يتغيرون”.

وأكد في تصريحات إعلامية تلت إعلان انتخابه رئيسا لمجلس نواب الشعب الجديد، أن “الحسم في مسألة ترشيح الشخصية التي ستقوم بتشكيل الحكومة، لن يتجاوز يوم الجمعة على أقصى تقدير”.

وأشار إلى أن حسم أمر رئاسة البرلمان داخل البرلمان “لم يكن ممكنا دون التعامل مع الآخرين، بمن فيهم حزب “قلب تونس”.

وأضاف الغنوشي: “لا نستطيع أن نقاطع أي حزب انتخبه الشعب”، منوها بأن النظام الانتخابي يجبر على التعامل مع الجميع.

وأسفرت عملية فرز الأصوات، أمس الأربعاء في مجلس نواب الشعب بتونس، عن انتخاب راشد الغنوشي رئيسا للبرلمان، عقب حصوله على 123 صوتا.

المصدر: موزاييك أف أم