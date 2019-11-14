ليبيا – في إطار الاستعدادات لإستئناف العمل بمطار الأبرق الدولي تم تنفيذ أساسات محطة الأرصاد الجوي وتركيب مضخة غاطسة وصيانة محركات الكهرباء وكذلك صيانة انارة ساحة وقوف الطائرات.

مصلحة المطارات تقدمت بالشكر وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لها لصالح اشتيوي رئيس مصلحة المطارات وأبوبكر مفتاح بدر مدير مطار الابرق الدولي وشركة الكهرباء الأبرق و شحات بالإضافة لرئيس مكتب الكهرباء بالمطار.



وأشارت إلى أن جميع من ذكر أعلاه أثبت بالوجه الشرعي قردته على المسؤولية والأمانة بدليل الجهود المبذولة و التعاون لأجل رفعة هذه المؤسسة.

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