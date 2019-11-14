ليبيا – كلف القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر مدير مكتبه اللواء خيري التميمي بالإشراف على إرسال بعثة طلابية إلى المملكة الأردنية والتي ستلتحق بدورة “الضباط فرسان المستقبل” بالكلية العسكرية الأردنية.

شعبة الإعلام الحربي ذكرت عبر مكتبها الإعلامي أنه أقيمت ندوة تحضيرية للطلبة الموفدين تم من خلالها إطلاعهم على هذه أهمية هذه الدورة والخبرات والمهارات المُتوقع إكتسابها وحثهم على الإستفادة من هذه الدورة بأكبر قدر ممكن ووجوب الإلتزام بأعلى درجات الإنضباط حيث أنهم يمثلون القوات المُسلحة ويتوجب عليهم أن يظهروا بصورة تليق بها.

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