انجلترا – أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الأربعاء، إيقاف البرتغالي بيرناندو سيلفا المحترف في مانشستر سيتي مباراة واحدة بسبب تغريدة نشرها اللاعب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

ووفقًا لبيان منشور على الموقع الرسمي للاتحاد المحلي، ” قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الأربعاء إيقاف برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي مباراة بعد تغريدة نرى أنها خرقت اللائحة”.

وأضاف البيان “قرر الاتحاد أيضًا فرض غرامة على سيلفا قدرها 50 ألف إسترليني وخضوعه لجلسة علمية وجها لوجه أمام معلم، وذلك بعد تغريدة نشرها في تويتر ثم حذفها مباشرة في 22 سبتمبر/ أيلول الماضي”.

وكان سيلفا نشر صورة لدمية سوداء، مشبهًا بها زميله الفرنسي بيرنارد ميندي الظهير الأيسر في الفريق، الأمر الذي عرضه لانتقادات عديدة مما جعله يحذفها.

ولاحظ الاتحاد أن التغريدة خرقت لائحته التي تمنع الإشارة، بشكل واضح أو ضمني، لعرق إنسان أو لونه.

الأناضول