بولندا – أعلنت الأجهزة الأمنية البولندية، عن إلقاء القبض على متطرفين يمينيين اثنين كانا يخططان لهجمات على المسلمين على غرار هجوم نيوزيلندا وهجوم النرويجي أندرس بريفيك.

وجاء في بيان لوكالة الأمن الداخلي البولندية، أن الشخصين تم القبض عليهما يوم الأحد في مدينة شتيشين بشمال غربي البلاد، بناء على معلومات جمعتها الوكالة حول جماعة متطرفة كانت تهدف إلى ترهيب المسلمين المقيمين في بولندا.

وتشير المواد التي جمعتها الوكالة الأمنية، إلى أن الجماعة كانت تعتزم استخدام نفس الطريقة التي استخدمها النرويجي أندرس بريفيك في 2011 وبرينتون تارانت في نيوزيلندا عام 2019.

وأوضحت الوكالة أن الجماعة كانت تخطط لتنفيذ هجمات باستخدام أسلحة نارية ومتفجرات. وخلال عملية تفتيش بأحد المنازل بضواحي العاصمة وارسو تم العثور على كميات كبيرة من المتفجرات والأسلحة والذخيرة.

يذكر أن مؤيد الأفكار النازية أندرس بريفيك قتل 77 شخصا في هجوم بالنرويج في يوليو 2011. أما الأسترالي برينتون تارانت المؤيد لفكرة التفوق العرقي الأبيض، والمعادي للمسلمين، فقتل 51 شخصا في هجوم على مسجدين في نيوزيلندا في 2019.

المصدر: رويترز