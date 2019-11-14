أبوظبي – تباين أداء أسواق الأسهم العربية في نهاية تداولات الأربعاء، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية واستمرار مارثون الإعلان عن أرباح الشركات المدرجة الربعية.

وبحلول الساعة (12:40 ت.غ)، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يناير/ كانون الثاني، بنسبة 0.74 بالمئة أو 46 سنتاً إلى 61.6 دولاراً للبرميل.

ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 0.4 بالمئة أو 23 سنتاً إلى 56.57 دولارا للبرميل.

وجاءت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، على رأس الأسواق المتراجعة مع انخفاض مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 0.61 بالمئة إلى 7932 نقطة، بضغط هبوط الأسهم القيادية في قطاع المصارف والبتروكيماويات.

وفي الإمارات، انخفضت بورصة دبي بنسبة 0.45 بالمئة إلى 2650 نقطة، مع هبوط أسهم “أرامكس” بنسبة 2.78 بالمئة و”داماك” بنسبة 1.81 بالمئة و”إعمار للتطوير” بنسبة 1.57 بالمئة.

فيما تراجعت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.11 بالمئة إلى 5069 نقطة، مع هبوط أسهم “أبوظبي التجاري” بنسبة 2.18 بالمئة و”دانة غاز” بنسبة 1.68 بالمئة و”الدار العقارية” بنسبة 0.44 بالمئة و”أبوظبي الأول” بنحو 0.39 بالمئة.

وهبطت بورصة مصر إثر تعرضها لعمليات جني أرباح بعد صعود 7 جلسات متتالية، لينخفض مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.42 بالمئة إلى 14607 نقطة، بضغط مبيعات المؤسسات المحلية والعربية.

وأغلقت بورصة الأردن على انخفاض هامشي بنسبة 0.02 بالمئة إلى 1809 نقطة، مع تراجع أسهم “التجمعات الاستثمارية” بنسبة 0.57 بالمئة، و”البنك العربي” بنسبة 0.68 بالمئة، و”عمد للاستثمار” بنسبة 1.88 بالمئة.

في المقابل، ارتفعت بورصة قطر: بنسبة 0.5 بالمئة إلى 10277 نقطة، مع صعود أسهم “مسيعيد” بنسبة 2.81 بالمئة و”الخليج للمخازن” بنسبة 2.25 بالمئة، و”بنك الدوحة” بنسبة 1.59 بالمئة، و”صناعات” بنحو 1.08 بالمئة.

وزادت بورصة مسقط بنسبة 0.32 بالمئة إلى 4066 نقطة مع ارتفاع أسهم “ريسوت للأسمنت” بنسبة 6.8 بالمئة و”اسمنت عمان” بنسبة 3.9 بالمئة و”المها للسيراميك” بنسبة 2.65 بالمئة.

وفي الكويت، ارتفع المؤشر الأول بنسبة 0.14 بالمئة إلى 6268 نقطة، وزاد المؤشر الرئيس بنحو 0.35 بالمئة إلى 4715 نقطة، فيما صعد المؤشر العام بنسبة 0.2 بالمئة إلى 5741 نقطة.

وأغلقت البحرين على شبه استقرار مع صعود مؤشرها العام بنسبة 0.001 بالمئة إلى 1510 نقطة، وسط تباين في أداء الأسهم الكبرى، حيث ارتفع “بتلكو” بنسبة 0.26 بالمئة و”البحرين الإسلامي” بنحو 2.56 بالمئة، فيما انخفض “مصرف السلام” بنسبة 1.04 بالمئة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

قطر: بنسبة 0.5 بالمئة إلى 10277 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.32 بالمئة إلى 4066 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.14 بالمئة إلى 6268 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.005 بالمئة إلى 1510 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

السعودية: بنسبة 0.61 بالمئة إلى 7932 نقطة.

دبي: بنسبة 0.45 بالمئة إلى 2650 نقطة.

مصر: بنسبة 0.42 بالمئة إلى 14607 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.11 بالمئة إلى 5069 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.02 بالمئة إلى 1809 نقطة.

الأناضول