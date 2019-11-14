إسبانيا – كشف تقرير صحفي إسباني، عن تطور جديد بشأن متابعة ريال مدريد للنجم الإنجليزي جادون سانشو، جناح بوروسيا دورتموند.

وسبق أن أشارت تقارير هذا الموسم إلى أن الميرنجي يراقب سانشو ويستعد لضمه بعرض ضخم.

ووفقًا لبرنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، فإن ريال مدريد يواصل السير على سياسة ضم اللاعبين الشباب، ولذلك فإن هدفه المقبل في الميركاتو هو سانشو.

وقال إن ريال مدريد يراقب سانشو منذ فترة طويلة، وأن اللاعب الإنجليزي يبلغ سعره حاليًا 100 مليون يورو.

وأوضح أنه إذا تم إجبار بوروسيا دورتموند على دخول مفاوضات بشأن رحيل سانشو، فإن سعر اللاعب سيصل إلى 150 مليونا.

وكشف أن هناك علاقة جيدة واستثنائية بين ريال مدريد ودورتموند قد تساعد على إتمام الصفقة، لا سيما بعد أن سمح الميرنجي لنجمه المغربي أشرف حكيمي بارتداء قميص أسود الفيستيفال لمدة موسمين.

يذكر أن مانشستر يونايتد هو أكبر منافس لريال مدريد على صفقة سانشو.

المصـدر : كـووورة