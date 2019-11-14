البرازيل – اكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن روسيا ستطرح حزمة مبادرات في مجالات الضرائب والجمارك ومكافحة الاحتكار خلال فترة ترؤسها العام المقبل مجموعة “بريكس”.

وجاء تصريح الرئيس الروسي في كلمة له في الجلسة العامة لقمة “بريكس” (روسيا، البرازيل، الصين، الهند، جنوب إفريقيا) المنعقدة حاليا في البرازيل.

وأضاف أن روسيا كذلك ستدعو خلال ترؤسها المجموعة في 2020 إلى توطيد التعاون في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار إلى أن قمة “بريكس” القادمة التي ستستضيفها روسيا ستنعقد تحت شعار “الشراكة في مجالات الاستقرار العالمي والتنمية الابتكارية”.

وشدد الرئيس الروسي على ضرورة قيام “بريكس” في تحديث استراتيجية التجارة والاستثمارات ما سيضم تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول الأعضاء.

وتكتل “بريكس” هو منظمة تأسست في 2006. ويعتبر التكتل صاحب أسرع نمو اقتصادي في العالم، وتساههم دول “بريكس” بنحو 22% من إجمالي الناتج العالمي، وتحتل قرابة 26% من مساحة الأراضي في العالم.

وتستضيف البرازيل، يومي الأربعاء والخميس، القمة السنوية لمجموعة “بريكس”، حيث يتبادل القادة وجهات النظر حول القضايا الدولية، والاستجابة المشتركة للتحديات والتهديدات الجديدة، ومشاكل الاستقرار العالمي والأمن الإقليمي.

المصدر: RT