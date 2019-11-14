سوريا – نقلت وزارة الدفاع الروسية عددا من المروحيات من قاعدة حميميم إلى مطار القامشلي الواقع في شمال شرقي سوريا على الحدود مع تركيا.

وقالت قناة “زفيزدا” الروسية أن المروحيات التي تم نقلها إلى مطار القامشلي هدفها تأمين عمل الشرطة العسكرية التي تقوم بدوريات بشمالي سوريا في إطار الاتفاق الروسي – التركي.

وأضافت القناة أنه تم نشر كذلك منظومات الدفاع الجوي “بانتسير” في المطار لحماية المروحيات، كما تم اتخاذ كل الإجراءات لتأمين المطار، مشيرة إلى أن مروحية للنقل العسكري من نوع “مي – 8” هبطت في المطار وأن مروحيتين من نوع “مي – 35” تؤمنان المطار من الجو.

المصدر : قناة زفيزدا