إسبانيا – ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أنه على الرغم من تقبل ريال مدريد للموعد الجديد للكلاسيكو يوم 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت إسبانيا، إلا أن ذلك لا ينفي انزعاجهم من توقيت انطلاق المباراة.

وأشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية، إلى أن ريال مدريد سيحصل على 29 ساعة فقط من الراحة قبل الكلاسيكو، مقارنة ببرشلونة.

وسيلعب الريال ضد فالنسيا في الميستايا في التاسعة مساء الأحد (15 من الشهر المقبل)، بينما يزور برشلونة ريال سوسيداد يوم السبت في الرابعة عصرًا، بتوقيت شرق أوروبا.

وقبل ذلك، سيلعب برشلونة آخر مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان يوم الثلاثاء (10 ديسمبر/ كانون الأول)، فيما يخوض ريال مدريد مباراته الأخيرة بالدور نفسه أمام كلوب بروج، في اليوم التالي.

ولم يحصل ريال مدريد على راحة كافية قبل آخر 5 مباريات للكلاسيكو، سوى في مرة واحدة، عندما خسر الأبيض بنتيجة 5-1، على ملعب كامب نو في لقاء ذهاب الموسم الماضي.

ولكن قبل ذلك، كان الريال يحصل على وقت راحة أطول، إلا أن نادي العاصمة ليس سعيدًا بالمواعيد الجديدة.

وأفاد التقرير بأن الريال شعر بالضيق من قبل، لأنه اضطر للعب في الرابعة عصرًا مع سيلتا فيجو، في افتتاح الليجا، بعطلة نهاية الأسبوع، في أغسطس/ آب الماضي، في وقت كان شديد الحرارة، في حين لعب برشلونة وأتلتيكو ليلًا في أمسيات الجمعة والأحد.

جدير بالذكر أن مباراة الكلاسيكو كان مقررا لها أن تقام يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لكنها تأجلت بسبب الاحتجاجات في مقاطعة كتالونيا، إلى يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

المصـدر : كـووورة