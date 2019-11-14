إسبانيا – كشف تقرير صحفي إسباني، امس عن خطة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، للعودة إلى برشلونة في الموسم المقبل.

وقام نيمار بزيارة لمدينة برشلونة، السبت الماضي، وقابل أكثر من لاعب من الفريق الكتالوني مثل مواطنه آرثر ميلو، واعترف لهم بأنه لم يتخل عن فكرة العودة إلى “كامب نو”.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن نيمار لديه خطة لإقناع جماهير ومسؤولي برشلونة بأنه ما يزال صفقة رابحة.

وأشارت إلى أن نيمار يخطط لأن يكون في أفضل حالة ممكنة قبل مواجهة ريال مدريد يوم 26 من الشهر الجاري في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأوضحت أن نيمار يريد التأكيد لمشجعي برشلونة خلال المباراة التي ستقام على ملعب “سانتياجو برنابيو” أنه ما يزال حاسمًا في المباريات الكبرى ضد ريال مدريد.

ويستغل نيمار بذلك حالة العداء والمنافسة التاريخية بين برشلونة والنادي الملكي، لارتداء قميص البارسا مرة أخرى.

وكانت هناك شكوك لدى الجماهير قبل بداية الموسم الحالي حول جدوى صفقة نيمار لبرشلونة، بسبب أن اللاعب يتعرض لإصابات كثيرة الأمر الذي سيؤثر على مستواه.

المصـدر : كـووورة