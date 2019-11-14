ليبيا – اجتمع الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز أمس الأربعاء بمقر البعثة في تونس مع وفد من لجنة التواصل في مجلس النواب بحضور النائب الأول لمجلس النواب فوزي نويري.

الممثل الخاص أطلع وفقاً لتغريدة نشرتها البعثة الأممية على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” الوفد على خلاصة مباحثاته مع الأطراف الدولية وخصوصاً حول مسار برلين.

وتطرق الإجتماع إلى سبل إعادة إحياء المسار السياسي الداخلي وسبل اعادة لملمة شمل مجلس النواب.

يذكر أن النويري عقد اجتماعاً بلجنة التواصل في مجلس النواب المنبثقة عن اجتماعات أعضاء مجلس النواب الأخيرة بالعاصمة المصرية القاهرة قبل إجتماعه مع المبعوث الأممي.