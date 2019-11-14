إسبانيا – يدرك لويس سواريز أنه سيبلغ من العمر 33 عامًا في يناير/ كنون الثاني المقبل، ويعرف أنه في الجزء الأخير من حياته المهنية، لكنه لا يزال يتطلع إلى المنافسة، ويشعر بقدرته على المشاركة في كأس العالم 2022 .

وقال سواريز في تصريحات نقلتها صحيفة “سبورت” الكتالونية: “أنا مقتنع حقًا بقدرتي على خوض المونديال الرابع”.

وعند سؤاله عما إذا كان سيكمل مسيرته في برشلونة، قال: “الضغط هائل، كل 3 أيام نخوض مباراة، لا راحة ولا تسامح حتى في مباراة واحدة سيئة”.

وأضاف: “ليس من السهل أن تذهب وتلعب في مثل هذا النادي، وتتكيف وتكسب مكانك في تشكيل الفريق”.

وتابع: “يجب علينا تقييم أنني أعيش في هذه الحالة من الضغط منذ خمس سنوات، وأحاول دائمًا الرد بنفس الطريقة”.

وأكمل: “سيأتي وقت لن يسمح لي فيه عمري بالارتقاء إلى المستوى الذي يحتاجه برشلونة للمنافسة”.

وأتم: “لكن طالما استطعت، ولدي القوة، فإن مستوى التنافس يساعدني على الاستمرار بشكل أفضل”، في إشارة إلى سعي برشلونة لتحسين الهجوم بصفقات جديدة باستمرار.

المصــدر: كـووورة