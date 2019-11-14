انجلترا – يخضع النجم المصري محمد صلاح لبرنامج علاجي للتعافي من إصابة في الكاحل، حرمته من المشاركة مع منتخب بلاده أمام كينيا وجزر القمر، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

وذكر موقع “العين الرياضية” الإماراتي، أن محمد صلاح سيخضع لبرنامج علاجي في مدينة دبي الإماراتية للتعافي من الإصابة التي يعاني منها في الكاحل.

ونشر النجم المصري مقطع فيديو عبر حسابه “إنستغرام” يظهر فيه وهو يخضع للعلاج.

وتعرض محمد صلاح لإصابة في الكاحل في مباراة فريقه ليفربول أمام ليستر سيتي، يوم 5 أكتوبر الماضي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وغاب على إثرها عن مواجهة مانشستر يونايتد.

ومن ثم تجددت إصابة النجم المصري خلال مشاركته في مباراة “الريدز” وضيفه مانشستر سيتي (3-1)، يوم الأحد الماضي، على ملعب “أنفيلد”، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 12 من “البريمير ليغ”.

المصدر: وكالات