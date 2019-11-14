فنلندا تعيد تمثيلها الدبلوماسي في العراق بعد توقف 30 عاما

فنلندا تعيد تمثيلها الدبلوماسي في العراق بعد توقف 30 عاما

هلسنكي – أعلنت فنلندا، الخميس، إعادة تمثيلها الدبلوماسي في العراق بعد توقف دام نحو 30 عاما، من أجل إعادة العلاقات بين البلدين وتعزيز التجارة، والمساعدة في إعادة إعمار العراق.

وقال فيسا هاكينين، السفير الفنلندي الجديد لدى بغداد، قبل يوم من توليه مهامه إنّ بلاده كانت أنهت “وجودها الدبلوماسي في العراق على خلفية حرب الخليج (1990 – 1991)”، حسبما نقلت وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية.

ومن المقرر أن تفتتح فنلندا سفارتها في بغداد ببعثة رئيسية مكونة من 4 أشخاص، وسيكون مقرها في المبنى الذي يضم السفارة السويدية.

يشار أن نحو 20 ألف مهاجر عراقي وصلوا فنلندا عام 2015.

الأناضول