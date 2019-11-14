إيطاليا – كشف جورجيو كيلليني، مدافع يوفنتوس، عن أنه كان مشجعًا لميلان حتى وصل إلى عمر الـ20 عامًا.

وقال كيلليني، خلال مؤتمر صحفي: “كنت من مشجعي ميلان لسوء الحظ، ولكني تطورت بعد ذلك وأصبحت أكثر ذكاءً، كما أن مالديني كان لاعبي المفضل”.

وواصل: “لدي شقيق كان من مشجعي يوفنتوس وكان علي أن أكون ضده وأدعم ميلان. هل يمكنكم تخيل مدى سعادته عندما انتقلت إلى البيانكونيري وعمري 20 عامًا؟”

وأكمل: “عندما انتقلت إلى هنا وقعت على الفور في حب هذا النادي، وأعتقد الآن أنه من الصعب إيجاد مشجع ليوفنتوس أكثر مني على هذا الكوكب”.

وأردف: “يجب أن تجد المتعة في إيقاف الهجمات. المشاعر التي يجدها الآخرون في التسجيل، يجب أن تشعر بمثلها عند الدفاع، وإذا وجدت تلك المشاعر، يمكنك أن تصبح مدافعًا رائعًا”.

وزاد: “أقوى لاعب واجهته؟ بعيدًا عن ميسي ورونالدو اللذين أرى أنهما من كوكب آخر، فإنني أختار دائمًا زلاتان إبراهيموفيتش”.

وأضاف: “إبرا يتمتع بقوة جسدية وجودة كبيرة، كما أن لديه شخصية في الملعب. كنت محظوظًا باللعب معه وضده”.

واستطرد: “مباريات لا أنساها؟ أول لقاء لي مع يوفنتوس. كان ضد ميسينا وفزنا 3-0”.

وأتم: “أختار أيضًا مباراتنا في مدينة تريستا ضد كالياري، لأنها كانت الأولى في مسيرتنا بالدوري الإيطالي عقب الصعود من الدرجة الثانية. لقد كانت ليلة مليئة بالمشاعر القوية التي ستبقى معي دائمًا”.

المصـدر : كـووورة