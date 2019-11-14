ليبيا – عقدت وزارة المالية بحكومة الوفاق أمس الأربعاء ورشة عمل بعنوان “مرتبات العاملين في القطاع العام بين العدالة الاجتماعية وترشيد الانفاق العام”.

ورشة العمل تضمنت وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة التركيز على عدة نقاط أهمها التأكيد على أهمية إعادة هيكلية الإقتصاد الوطني بشكل عام وإعادة هيكلية مؤسسات الدولة والأعتداد بالملاكات الوظيفة حسب الوظائف.

وأكد المشاركون على ضرورة إعداد مقترح مشروع جدول مرتبات موحد يهدف لتحقيق عدالة الاجتماعية وفقاً لمعدلات الأداء ومراعاة طبيعة العمل وحجم المسؤولية وأهمية إعادة هيكلة الميزانية العامة والتوجه نحو الميزانية تنموية لتحفيز القطاع الخاص. وركزت الورشة على كفأة وجودة الإنفاق الحكومي والتأكيد على تنمية الموارد السيادية وتفعيل آليات الجباية كما تم الإتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة (وزارة المالية- النقابات المعنية – الخبراء الأكاديميين) لإعداد جدول المرتبات الموحد وفق سقف زمني خلال المدة القصيرة. تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.