عمان – عقد وزير الزراعة الروسي، دميتري باتروشيف، اليوم الخميس، في عمان لقاءات مع القيادة الأردنية تركزت حول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

والتقى الوزير الروسي بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، كذلك اجتمع مع رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، حيث تناول الاجتماع التعاون التنموي والتجاري والاقتصادي والعلمي والفني بين الجانبين.

وانعقدت اليوم الجلسة الخامسة للجنة الروسية الأردنية الحكومية المشتركة لتنمية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي، حيث يترأس باتروشيف اللجنة من الجانب الروسي، في حين يترأس وزير التخطيط والتعاون الدولي، وسام الربض، اللجنة من الجانب الأردني.

يشار إلى أن موسكو تربطها علاقات تاريخية وطيدة بعمان، ورغم ذلك فلم يتجاوز التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي مستوى الـ600 مليون دولار إلا قليلا، فقد بلغت صادرات روسيا إلى الأردن 588 مليون دولار، مقابل واردات بقيمة 14 مليون دولار.

المصدر: RT