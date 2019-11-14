هونغ كونغ – تشهد هونغ كونغ الخميس حالة من الشلل لليوم الرابع على التوالي، بسبب تحركات متظاهرين “متهمين” بإطلاق سهام على الشرطة، أغلقوا الطرق وتسببوا باضطراب حركة وسائل النقل في المدينة.

وذكرت مصادر محلية إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع، صباح اليوم الخميس، بالقرب من جامعة البوليتيكنيك، حيث دعي المتظاهرون إلى التجمع هناك.

واتهمت الشرطة في بيان نشر على الفيسبوك، “مثيري الشغب بإطلاق سهام على العديد من رجال الشرطة الذين كانوا يقومون بدورية” بالقرب من هذه الجامعة صباح الخميس.

من جهتها قالت الحكومة، إن سبعين شخصا أدخلوا المستشفيات يوم الأربعاء، إصابة اثنين منهم خطيرة. وبين هؤلاء رجل في السبعين من العمر ضرب بقطعة آجر على رأسه عندما كان يحاول فتح طريق.

وطلبت حكومة هونغ كونغ من أرباب العمل إبداء مرونة مع الموظفين الذين لا يستطيعون الوصول إلى أماكن عملهم بسبب الصعوبات في حركة النقل العام الأساسي للتنقلات في المدينة.

وبعد أكثر من خمسة أشهر من التظاهرات، تبنت حركة الاحتجاج في المستعمرة البريطانية السابقة هذا الأسبوع تكتيكا جديدا يقضي بمضاعفة التحركات المحدودة التي تقوم بها مجموعات صغيرة، وخصوصا طلاب، لاستنزاف قدرات الشرطة إلى أقصى حد ممكن، بحسب “فرانس برس”.

وكانت محاور الطرق الأساسية في المدينة صباح الخميس مغلقة بحواجز صنعت من الخيزران والحجارة وأكوام من أشياء أخرى.

وبقيت المدارس والجامعات مغلقة بينما أرجأت المستشفيات العمليات الجراحية غير العاجلة، وبقي العديد من المحلات التجارية مغلقا.

ومنذ بداية الأسبوع، تكثفت أعمال العنف في جميع أنحاء المنطقة، ما أنهك الشرطة وأثر على حركة قطارات الأنفاق (المترو).

المصدر: وكالات