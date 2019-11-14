الولايات المتحدة – تصدت لاعبة الفنون القتالية المختلطة السابقة، تارا لاروسا، لامرأة أثارت الشغب، خلال الاحتفال بيوم المحاربين القدامى في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون الأمريكية.

وذكر موقع “sports.yahoo” أن المرأة تصرفت بعدوانية تجاه المحيطين بها، وكانت توجه الشتائم لمؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وحسب المصدر فقد هاجمت المرأة المثيرة للشغب أحد الأشخاص، وحينها تدخلت لاروسا التي ألقت بالمرأة على الأرض مستخدمة مهاراتها في “الجوجيتسو”، من دون الاعتداء عليها، وادعت السيدة بأنها لم تهاجم أحدا، وأخذت تكرر بأنها أصبحت تعاني من ضيق التنفس.

يذكر أن تارا لاروسا (41 عاما) كانت بطلة لمنظمة “Bodog Fight” للفنون القتالية المختلطة (MMA)، وحققت 22 انتصارا خلال مسيرتها الاحترافية، مقابل 5 هزائم.

المصدر: وكالات