النمسا – جذب النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم ريد بول سالزبورج النمساوي، أنظار العديد من عمالقة أوروبا مؤخرًا، بما فيهم ريال مدريد.

ويعتبر هالاند (19 عامًا) من أهم المواهب الصاعدة في أوروبا هذا العام، بعد تسجيله 26 هدفًا وصناعة 6 أخرى خلال 18 مباراة فقط في جميع المسابقات، كما يحتل صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد (7 أهدف).

وقال هالاند في تصريحات نقلتها صحفية “موندو ديبورتيفو” حول إمكانية الانتقال لريال مدريد: “لا تعليق”.

وأثار هذا الجواب المقتضب، المزيد من الغموض، حول ارتباط اللاعب بالفريق الملكي.

واقترن اسم هالاند بالانتقال للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى بجانب ريال مدريد، أبرزها برشلونة ويوفنتوس ومانشستر يونايتد ونابولي.

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