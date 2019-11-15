غزة – اعترف الجيش الإسرائيلي بأنه “ارتكب خطأ” عندما استهدف منزلا سكنيا في قطاع غزة ليلة الأربعاء الماضية، ما أدى إلى مقتل عائلة مؤلفة من ثمانية أشخاص بالكامل.

وذكر الجيش في بيان نشره أمس الخميس أنه كان على قناعة بأن المنزل المستهدف في دير البلح وسط القطاع كان خاليا من السكان المدنيين، مضيفا أنه أطلق تحقيقا في الغارة وعواقبها، حسب صحيفة “هآرتس”.

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن الغارة أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص منتمين إلى عائلة واحدة، بينهم خمسة أطفال وامرأتان.

وأكدت الوزارة أن بين ضحايا القصف، رسمي أبو ملحوس، الذي قالت إسرائيل إنه قائد وحدة الصواريخ في “لواء الوسطى” التابع لـ”حركة الجهاد الإسلامي”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في البداية عن مقتل أبو ملحوس جراء الغارة دون الكشف عن سقوط “ضحايا جانبيين”.

المصدر: هآرتس