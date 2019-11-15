السعودية – تغلب منتخب الأرجنتين على منافسه التقليدي البرازيلي، في المباراة الدولية الودية بكرة القدم، التي جمعتهما، اليوم الجمعة، على استاد جامعة الملك سعود، في العاصمة السعودية الرياض.

ويدين منتخب “التانغو” بالفضل في حسم نتيجة “كلاسيكو السوبر” لصالحه لنجمه ليونيل ميسي الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له مبكرا، في الدقيقة 13، عندما انبرى لضربة جزاء حصل عليها بنفسه، تصدى حارس المرمى البرازيلي العملاق، أليسون بيكر، لكرته ولكن الساحر الأرجنتيني نجح في متابعتها في الشباك.

بينما أهدر البرازيلي غابرييل جيسوس مهاجم فريق، مانشستر سيتي الإنجليزي، ركلة جزاء في الدقيقة السادسة، عندما ذهبت كرته بجوار القائم الأيسر لمرمى الحارس الأرجنتيني إستيبان أندرادا.

المصدر: RT