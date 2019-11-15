البرازيل – أعلن أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، أنه كان يتمنى اللعب بجوار الأرجنتيني ليونيل ميسي المحترف في صفوف برشلونة الإسباني.

وفي تصريح لصحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، الخميس، قال بيليه “كنت أرغب في اللعب بجوار ميسي داخل المستطيل الأخضر، نظرًا لما يمتلكه من إمكانيات فنية وبدنية عالية”.

وأضاف “أنا لا أنكر بأنني معجب تمامًا بشخصية البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، فهو يمتلك مواصفات القائد داخل الملعب”.

وعن أصعب مدافع واجهه خلال مسيرته الكروية، قال “الإيطالي تراباتوني، فهو لم يكن مثل الإنجليز أو الأرجنتينيين اللذين كنت أتفوق عليهم”.

واختتم بيليه تصريحاته بالقول “رغم أني أعاني من بعض الأمراض، إلا أنني أشعر بحالة جيدة”.

الأناضول