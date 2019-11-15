واشنطن – نشر البيت الأبيض، اليوم الجمعة، نص أول مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.

وبحسب الوثيقة، فقد جاء الاتصال بعد ساعات قليلة من انتخاب زيلينسكي في أوكرانيا، وهو مجرد تبادل للمجاملات، حيث هنأ ترامب زيلينسكي على رئاسته وتحدثا عن مدى روعة بلديهما، كما دعا زيلينسكي ترامب إلى حفل تنصيبه، فيما قال ترامب إنهما سيلتقيان قريبا.

ويأتي ذلك خلال جلسة الاستماع العلنية الثانية في قضية مساءلة الرئيس الأمريكي، بشأن اتهامه باستغلال سلطته في الطلب من نظيره الأوكراني التحقيق مع هانتر بايدن، نجل منافسه الديمقراطي الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية المقبلة، جو بايدن.

يذكر أن ماري يافانوفيتش، السفيرة الأمريكية السابقة لدى أوكرانيا، أدلت بشهادتها أمام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي.

المصدر: RT